Таштагол, Кемеровская область, 16 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Спасатели извлекли тело погибшего из обрушившейся шахты «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом 16 ноября сообщили в МЧС России.

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Отмечается, что перед извлечением специалисты разобрали в шахте 10 куб. м породы. Им потребовалось установить пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы достать погибшего рабочего из-под завала.

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Таштагольская» произошло 16 ноября. Уточнялось, что один рабочий пострадал. Эвакуированы были 183 шахтёра. В прокуратуре Кемеровской области заявили, что причиной обрушения стал подземный толчок.

Позднее в шахте зафиксировали повторный горный удар. Спасатели отошли на безопасное расстояние, работы на месте инцидента были приостановлены. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).