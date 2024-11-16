Санкт-Петербург, 16 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Певица Азиза (настоящее имя — Азиза Мухамедова) даст в суде свидетельские показания по делу об убийстве советского певца Игоря Талькова, произошедшего в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Азиза

«Азиза Абдурахимовна проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Свидетель прочитала про своих коллег и сама связалась со мной, выразив готовность прийти в суд и дать показания», — заявила она ТАСС.

Свидетелями по делу проходят также Наташа Королёва, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Лолита Милявская, Олег Газманов и некоторые другие звёзды эстрады.

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, в суде в качестве свидетеля по делу выступила Наташа Королёва. Она сообщила, что в момент выстрела в музыканта находилась на сцене и, кроме музыки, ничего не слышала.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» директор Талькова Валерий Шляфман из-за спора об очерёдности выступления артистов выстрелил в Игоря Малахова, представлявшего интересы певицы Азизы, но тот увернулся. В результате пуля попала в Талькова, от полученного ранения музыкант скончался.

Сообщается, что следовали допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов, сотрудников Дворца спорта и правоохранителей, которые оказались на месте происшествия. Шляфман покинул Россию в 1992 году и скрывается в Израиле. Следствие испробовало все меры для розыска и экстрадиции обвиняемого. Из-за того, что его невозможно доставить в суд, разбирательство идёт без него.

В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана по делу об убийстве музыканта. Следователь в ходе заседания рассказал, что обвиняемый первое время пытался запутать следствие, спрятать револьвер в бачке унитаза, утверждал, что стрелял Малахов, а также уговаривал свидетелей дать ложные показания.

10 октября Валерий Шляфман был допрошен в Израиле сотрудниками Следственного комитета, прибывшими из Санкт-Петербурга. Мужчина отрицает свою причастность к гибели Талькова и не признаёт вину.