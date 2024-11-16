Ереван, 16 ноября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба армянского правительства.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян также обсудил с Трампом вопросы, связанные с региональной повесткой дня.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что правящая верхушка Армении нацелена на получение финансовой выгоды от западных покровителей, а Трамп будет только поддерживать этот проект из-за интересов Вашингтона на Ближнем Востоке.

По его словам, для Трампа Армения может быть интересна лишь с точки зрения региона, прилегающего к Ирану. Трамп, с учётом его отношений с израильским лобби, усилит давление на Тегеран, отсюда интерес Вашингтона к Еревану. Армения может рассматриваться Западом как аэродром подскока, а не как самостоятельный игрок, добавил Ераносян.