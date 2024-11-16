Москва, 16 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В Москве пассажиры ежедневно совершают более 9,4 млн поездок на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом 16 ноября заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

РИА Новости/Владимир Песня

«Сегодня рельсовый каркас Москвы — это не только удобный способ перемещения, но и важная часть городской жизни. Наша цель — не просто расширять транспортную сеть, но и сделать её доступной, удобной и современной для каждого жителя и гостя Москвы», — процитировал его официальный портал мэра столицы.

Отмечается, что в 2010 году Московский метрополитен насчитывал всего 182 станции, большинство из которых возвели в советское время. Кольцевая железная дорога не работала для пассажиров, а у большинства железнодорожных направлений отсутствовала связь друг с другом.

К настоящему времени рельсовый каркас столицы включает в себя 436 станций, соединяющих отдаленные районы с центром. Благодаря запуску МЦД и МЦК появились новые маршруты внутри города. Сегодня количество внутригородских поездок на диаметрах достигает 385 тыс.

В Москве обновляется подвижной состав: новые поезда «Иволга 4.0» и «Москва-2024» задают высокий стандарт. В них размещены мощные системы климат-контроля, удобные сиденья и широкие проходы для комфортных и безопасных поездок.

Как сообщало ИА Регнум, в августе москвичам представили схему того, как будет выглядеть рельсовый транспорт столицы. В отличие от привычной схемы, которая сейчас представлена в московском транспорте, на географической обозначены железнодорожные и речные вокзалы, а также кольцевые автомагистрали, основные парки и водные объекты.

Кроме того, москвичам показали месторасположение новых линий метро, а также новые станции на уже существующих линиях и линию ВСМ-1 в Санкт-Петербург, которая строится по поручению президента России Владимира Путина.