Москва, 16 ноября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В московском ГКБ имени Юдина открылся новый ангиографический операционный блок. Об этом 15 ноября сообщили в медучреждении.

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«Две ангиографические установки экспертного класса разместили в главном корпусе Городской клинической больницы имени С. С. Юдина», — указано в Telegram-канале больницы.

Аппараты имеют функциональные хирургические столы и современные системы навигации. Подобное оборудование даёт возможность проведения малоинвазивных эндоваскулярных операций для диагностики и лечения сосудистых заболеваний.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929747" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ГКБ имени С. С. Юдина появился новый ангиографический операционный блок

Открытие нового операционного блока позволило увеличить объём сложнейших рентген-эндоваскулярных вмешательств.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за минувшие 10 лет в Москве более чем вдвое увеличилось количество спасённых пациентов с инфарктом миокарда. По его мнению, важнейшим шагом в решении данной задачи стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных в Москве. В итоге, подчеркнул Собянин, была создана эффективная система маршрутизации пациентов.

Ранее Собянин рассказал о модернизации московской системы здравоохранения. Так, с 2010 года в городских больницах и поликлиниках провели две волны обновления оборудования. Кроме того, всего за несколько лет прошла реконструкция 200 зданий поликлиник, а также открылись новые учреждения. Построено и капитально отремонтировано порядка 2 млн кв. м медицинских объектов.