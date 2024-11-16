Белоруссия, 16 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Белорусы рвутся за Gucci и Versace, но у страны прекрасные ткани собственного производства, которые и нужно носить. Об этом 16 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашено на фестивале-ярмарке «Дожинки-2024».

Павел Бедняков/РИА Новости

Он отметил, что люди во всём мире всё чаще предпочитают натуральные ткани. Белорусы при этом всё ещё смотрят на заграничные товары.

«Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью. Своё надо носить. Свои ткани. У нас есть всё. Носите своё и приучайте детей к этому», — процитировала Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко в конце сентября заявил, что белорусские аграрии должны обеспечить страну своими фруктами, перестав «кланяться» импортному яблоку. Глава республики назвал западные санкции временем возможностей для развития собственного производства.

В октябре на фестивале-ярмарке «Дожинки-2024» белорусский лидер предложил фермерам подумать над тем, чтобы начать выращивать в Гомельской области виноград, арбузы и персики. В регионе растёт лук, который раньше, до санкций, ввозили из-за рубежа, напомнил Лукашенко.