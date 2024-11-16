Киев, 16 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Украина нарастила производство дронов, которые известны как «роботы-убийцы» и не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 15 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Ashley Chan/Global Look Press

По данным издания, поставщики расширяют объёмы производства дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и якобы «не поддаются электронному подавлению». Вооружённые силы Украины (ВСУ), как утверждает WSJ, уже используют их на передовой.

Рост популярности этих БПЛА, отмечает издание, может привести к тому, что в ближайшем будущем они наводнят всё небо над полем боя.

Как передавало ранее ИА Регнум, российские военные применили в зоне проведения специальной военной операции новые беспилотники ― FPV-дроны на оптоволокне. В войсках пояснили, что что преимущество подобного вида БПЛА — полная устойчивость к средствам РЭБ. Они не могут повлиять на работу дронов, поскольку управление ими осуществляется не по радиосигналу, а по сверхтонким проводам ― оптоволокну.