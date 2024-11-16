Киев, 16 ноября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Десятки тысяч украинцев попадут на фронт, лишившись брони от мобилизации после проведённой проверки на предприятиях. Об этом сообщило 16 ноября украинское издание NV.

Иван Шилов ИА Регнум

После ужесточения требований до 10% ранее предоставлявших бронь предприятий и учреждений утратили статус критических важных. Теперь они не смогут предоставлять своим работникам бронь от отправки на фронт.

Зеленский 16 ноября заявил, что в ВСУ призваны слишком мало людей. По его словам, пора скорректировать нормы закона о мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, после того как глава киевского режима Владимир Зеленский возмутился, узнав, что бронь от мобилизации имеют 1,5 млн украинцев, правительство страны временно приостановило действия положений, определяющих критически важные предприятия. На заводах началась проверка.

Зеленский 28 октября внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 7 февраля 2025 года.

Комментируя эти события, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что Украина в результате такого подхода лишается высококвалифицированных специалистов. Вероятно, на заводы будут загонять молодёжь, женщин и африканцев. По его прогнозу, следующим шагом будет мобилизация женщин.