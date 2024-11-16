Симферополь, 16 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. План спасения государственности Украины должен включать референдум по смене власти. Об этом 16 ноября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план стойкости» Киева из десяти пунктов. Среди ключевых положений плана — «культурный суверенитет Украины», подразумевающий «создание украинского контента», а также вопросы безопасности, энергетики и поставок оружия.

«Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления», — процитировало Константинова «РИА Новости».

По его словам, необходимо составить новую конституцию Украины с учётом защиты русского языка и русских, а также других языков и общин, свободы вероисповедания.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине. Власти США считают, что представленный «план победы» обречён на провал. Однако, как заявил американский чиновник, они не говорят об этом напрямую.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.

Касательно нового плана главы киевского режима профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПГУ Станислав Ткаченко в беседе с ИА Регнум предположил, что Зеленский стремится заполнить информационный вакуум после провала предыдущих «планов». Эксперт подчеркнул, что сейчас для Зеленского будущие выборы становятся важнее, чем ситуация на линии боевого соприкосновения. Поэтому этот план — попытка напомнить о себе на Украине, ну и, прежде всего, новой американской администрации и европейцам.