Анкара, 16 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Постояльцы отелей с системой «всё включено» рискуют получить ожирение. Об этом 16 ноября заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

Сергей Бобылев / ТАСС

«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», — процитировало Устаоглу «РИА Новости».

Предлагая уходить от системы «всё включено», он отметил, что можно организовать отдых так, что гости будут покидать отель, чтобы поесть в одном из небольших ресторанов, с которыми у гостиницы будет договорённость. Там гостям будет предложен выбор блюд с учётом разных вкусов и финансовых возможностей. Кто-то захочет пиццу с вином, кто-то морепродукты.

Попадая в систему «всё включено», постояльцы утром, днём и ночью ходят с подносами, как на промышленном объекте. От этого, по мнению Устаоглу, стоит отказаться, никакой потери ни для кого не будет.

Ранее глава ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы «всё включено». Он заявил, что правильнее будет ориентироваться на различные запросы туристов. Например, есть те, кто выберет отели без алкоголя.

Со своей стороны заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын заявил, что полного отказа от «всё включено» не будет, но отельеры не хотят «подстраивать под неё весь потенциал».

Как сообщало ИА Регнум, Устаоглу 15 ноября согласился с этой идеей и заявил, что видит «усталость» от этой системы. По его мнению, снижения турпотока в случае отказал от «всё включено» не произойдёт.

В июле вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил ИА Регнум, что в Турции довольно дорогой отдых. По объёму уристов из России Турция по-прежнему остаётся лидером. Однако часть потоков смещается в сторону ОАЭ, Таиланда, Мальдив.