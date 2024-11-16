Махачкала, 16 ноября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился в правительство с предложением запретить в республике майнинг криптовалют до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила пресс-служба главы региона.

РИА Новости / Евгений Козырев

«В последние годы специалисты фиксируют резкий рост энергопотребления в Дагестане, что обусловлено различными факторами <…>. Такая нагрузка — тяжёлое испытание для регионального электросетевого комплекса, износ которого превышает среднероссийские показатели. На энергообъектах возникают технологические нарушения», — говорится в заявлении.

Как рассказали в администрации, дополнительным негативным фактором стало быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в республике, а майнинг-фермы приводят к ещё большему дефициту электроэнергии.

В связи с этим Меликов подписал обращение в адрес федерального правительства с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе.

Как передавало ИА Регнум 16 ноября, правительство России одобрило поправки к закону о майнинге, согласно которым цифровая валюта будет признаваться имуществом, а операции с ней не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Так, доходы, полученные в результате майнинга криптовалюты, будут учитываться по мере её получения в размере её рыночной стоимости. В это же время доходы можно уменьшать на понесённые в связи с майнингом расходы.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.