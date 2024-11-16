Москва, 16 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Дворник возглавил рейтинг 20-ти самых дефицитных профессий в России по состоянию на начало ноября. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

В исследовании индексы показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Дефицит соискателей отражают показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, показатели ниже 1,9 говорят об остром дефиците.

Отмечается, что у дворников индекс составил всего 0,7. У токарей, сварщиков и продавцов-консультантов был результат 1,1, специалистов по взысканию задолженности, поваров и кондитеров — 1,2. также в рейтинг попали автослесари, сантехники, товароведы, курьеры, уборщицы и другие.

«Примечателен спрос на дворников на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц — их зарплата в ноябре выросла почти на треть, до 35,6 тыс. рублей. При этом они являются самой дефицитной профессией на рынке труда — на одну вакансию меньше одного резюме», — процитировало ТАСС главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Наталью Данину.

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