Геническ, Херсонская область, 16 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В Геническе Херсонской области прошёл Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ), который стал первым подобным мероприятием в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Кадр из видео

«Форум собрал бизнес-патриотов со всей России, предоставив уникальную платформу для обсуждения перспектив развития нашего региона, обладающего значительным потенциалом в таких сферах, как агропромышленный комплекс и логистика», — написал он в Telegram-канале.

Мероприятие позволило участникам обменяться идеями и договориться о привлечении инвестиций. В рамках форума прошли панельные сессии с участием профильных министров, где рассмотрели меры поддержки бизнеса и возможности вложений в Херсонскую область, отметил Сальдо.

Газета «Надднепрянская правда» сообщила, что важность форума также отметил сопредседатель совета по инвестициям и промышленному развитию при постоянном представительстве Херсонской области, помощник сенатора Федерального собрания Руслан Сыртланов.

«Мы сейчас находимся на историческом событии. Ключевой момент — что в зале сейчас находится столичный бизнес, федеральный бизнес. Команда губернатора уже сформировалась — все компетентные», — заявил он.

И. о. первого заместителя министра экономического развития Херсонской области Максим Колмыков сообщил, что к следующему году подготовят новые правила заключения инвестиционных соглашений на землю. Условия входа для бизнеса будут зависеть от отрасли, в которой он будет работать.

Министр промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов сообщил, что в реестре Херсонской области зарегистрированы 143 компании, начали работу 52 промышленных предприятия. Фонд развития промышленности региона рассматривает в среднем по одному инвестиционному проекту в неделю.

«Это бешеный темп. Очень много заявок на Фонд развития территорий. У нас уже выстроена работа по поиску инвесторов под уже запущенные проекты», — подчеркнул Сафронов.

Форум прошёл 15 ноября. Его организаторами выступили постоянное представительство Херсонской области при правительстве РФ и совет по инвестициям и промышленному развитию при постпредстве.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре назвал программу развития Донбасса и Новороссии одним из важнейших национальных приоритетов. Россия делает всё, чтобы как можно быстрее провести там восстановительные работы, подчеркнул он.