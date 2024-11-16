Москва, 16 ноября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни одного представителя российской прессы, — это неприкрытый цинизм. Об этом в субботу, 16 ноября, в беседе с ИА Регнум заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Luka Dakskobler / www. globallookpress.com

В опубликованном проекте доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы Россия и российские репортёры не упомянуты ни разу. То есть, согласно докладу ЮНЕСКО, в 2022–2023 гг. ни один отечественный военный корреспондент, расследователь или публицист не погиб. Глава структуры ООН собирается представить этот документ в середине следующей недели. Тогда в Париже соберётся совет «Международной программы развития коммуникации» (профильного проекта ЮНЕСКО, который, как предполагается, занимается поддержкой прессы по всему миру).

«По сути это просто неприкрытый цинизм, когда они сами решают, кого считать журналистами, кого не считать. И конечно там не упомянуты погибшие наши коллеги от терактов: Дарья Дугина, Владлен Татарский. Также не упомянули кто погиб на фронте: Ростислав Журавлёв, Борис Максудов», — подчеркнул эксперт.

Соловьёв добавил, что также важно вспомнить коллег из Луганской и Донецкой народных республик, которые много лет работали, исполняли свой профессиональный долг и также погибали. Поэтому общее число погибших журналистов, которых не указали в списке ЮНЕСКО, больше 30.

«Мы намерены уже в понедельник отправить письмо от Союза журналистов России Одри Азуле, чтобы освежить её память и объяснить нашу точку зрения», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, председатель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен заявил, что Россия якобы «не предоставляет доступ» ООН для подтверждения информации об убийствах киевским режимом более чем 30 российских журналистов. Он добавил, что в управлении не могут подтвердить данное заявление.