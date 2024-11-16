Москва, 16 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Азербайджанцы, обучающиеся в финансово-юридическом университете Москвы (МФЮА), прошли по зданию вуза, выкрикивая радикальные антироссийские лозунги. Соответствующие кадры в субботу, 16 ноября, распространились в ряде радикальных Telegram-каналов.

Соцсети

В комментарии к видео сказано, что студенты кричат: «Аллах Акбар, режь русню». Кроме того, появилась информация о том, что один из них в ходе занятия встал и заявил о праве украинской армии убивать русских.

Руководство университета начало внутреннюю проверку. В вузе действуют правила, запрещающие дискриминацию по признаку пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.

Соцсети

Также в МФЮА сообщили, что видео, распространённое в интернете, якобы не имеет отношения к вузу.

При этом в учебном заведении подтвердили, что на снимках фигурирует флаг университета. Это даёт основания для более детальной проверки, отметили в руководстве, пообещав применить самые серьёзные меры для урегулирования ситуации. Если выяснится, что на видео студенты МФЮА и что они кричат антироссийские лозунги, их отчислят и направят в правоохранительные органы.

Как сообщил источник ИА Регнум, видео распространили Telegram-каналы, замеченные в разжигании межнациональной розни. В МФЮА русские студенты сообщили, что их азербайджанские сокурсники не выкрикивали антироссийских лозунгов. Сами азербайджанцы рассказали, что их лозунг звучит как «Яшасын» («Да здравствует!»).

В вуз они пришли с флагами, потому что в этот день в МФЮА проходило мероприятие, посвящённое национальной культуре разных народов.