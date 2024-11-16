Москва, 16 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Сенатор США от Флориды Марк Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост госсекретаря, сильно изменился за последние годы, что даёт шанс на построение более содержательного диалога между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал 16 ноября вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Марко Рубио

«Он (Рубио) начинал с жестких антироссийских позиций, сейчас эти позиции более умеренные. Я думаю, что в данном случае он входит в команду Трампа с пониманием того, что на чистой русофобии далеко не уедешь. <…> Поэтому у меня есть определенные надежды на то, что диалог с ним будет выстраиваться несколько более содержательно», — сказал сенатор.

Косачев отметил также, что с нынешним главой Госдепа Энтони Блинкеном отношения не заладились, потому что последний предпочитает общаться исключительно монологами. Именно данное обстоятельство, считает сенатор, способствовало тупиковому развитию российско-американских отношений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп предложил кандидатуру сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря в новой администрации. Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Кроме того, Рубио находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запрещён въезд в страну.