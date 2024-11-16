Сухум, 16 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Парламент Абхазии взял на себя обязательства стать площадкой для переговоров между властями и оппозицией, захватившей правительственный комплекс. Об этом 16 ноября заявил депутат законодательного органа Леонид Лакербая.

РИА Новости

Он назвал захват протестующими парламента и администрации президента вызовом абхазской государственности. Политик призвал всех вернуться в законное русло, депутаты намерены добиться сближения позиций конфликтующих сторон.

«Не будет такого незаконного, неконституционного решения, как 10 лет назад, когда парламент необоснованно поставил вопрос об освобождении президента», — процитировало его агентство «Апсныпресс» в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции вышли на акцию протеста возле правительственного комплекса. Участники митинга проломили забор грузовиком и заняли помещения парламента и администрации президента.

Оппозиционные партии выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Они считают, что прописанные там условия позволят российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. Также есть опасения, что начнёт дорожать недвижимость в стране. При этом участники акции подчеркнули, что не выступают против отношений с Россией.

Протестующие обвинили президента республики Аслана Бжанию в действии против национальных интересов и потребовали его отставки.

Бжания заявил, что согласится уйти с поста только после того, как протестующие освободят правительственный комплекс. В этом случае он намерен участвовать в новых президентских выборах. Оппозиция не приняла это предложение.