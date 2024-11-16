Абхазия, 16 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 16 ноября заявил, что уйдёт в отставку, как того требует оппозиция, но только после того, как протестующие покинут здание парламента и администрации главы республики.

KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS

«Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я держусь за власть. Нет, я хочу сказать, если не будет конституционных форм развития, если мы не будет соблюдать конституцию, наше государство не выдержит», — объяснил он свою позицию, выступая перед сторонниками в родном селе Тамыш.

Бжания подчеркнул, что после ухода в отставку собирается участвовать в выборах, чтобы народ показал, кого он поддерживает. Руководство страной на это время перейдёт вице-президенту Абхазии Бадре Гунбе.

Президент также обвинил протестующих в давлении на депутатов парламента. Якобы от народных избранников пытаются добиться решения об отставке Бжании. Этого не случится, а если и произойдёт, то будет незаконным, подчеркнул глава республики.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс и заняли его. Они требуют отзыва ратификации договорённости с Россией об инвестиционном сотрудничестве.

Протестующие опасаются, что соглашение с РФ даст возможность крупным российским компаниям вытеснить с абхазского рынка малый и средний местный бизнес. Кроме того, инвестиции в сектор недвижимости могут привести к росту цен на неё. Оппозиционеры также потребовали, чтобы Бжания подал в отставку.