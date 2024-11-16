Москва, 16 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Похороны заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом 16 ноября сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

РИА Новости

Дату прощания и похорон выберут позже.

«Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим», — процитировало источник «Интерфакс».

В гильдии добавили, что актриса останется в памяти людей настоящей звездой.

Как сообщало ИА Регнум, Светличная скончалась утром 16 ноября в возрасте 84 лет. Написавшая о кончине актрисы кинокритик Сусанна Альперина назвала её первой красавицей СССР.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в армянском Ленинакане (ныне Гюмри). В 1963 году окончила ВГИК, обучаясь на курсе режиссёра Михаила Рома, и стала актрисой московского Театра-студии киноактёра.

Она сыграла в трёх десятках художественных фильмов и пяти сериалах. Наиболее известные картины с её участием: «Бриллиантовая рука» (Анна Сергеевна из гостиницы), «Новые приключения неуловимых» (дама в собольем платье), «Место встречи изменить нельзя» (Надя), «Семнадцать мгновений весны» (Габи) и другие.