Лондон, 16 ноября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Глава Тринити-колледжа профессор Салли Дэвис полагает, что создание в Кембриджском университете фонда помощи украинцам было ошибочным шагом. Об этом она рассказала во время встречи с группой учащихся, выступающих в поддержку Палестины.

Global Look Press

«Глава колледжа признала, что их ответ на события на Украине был ошибкой, поскольку это создает прецедент для реакции на другие вооружённые конфликты и гуманитарные кризисы», — заявил The Times один из участников встречи. Он обвинил Дэвис в двойных стандартах и отказе помогать беженцам из сектора Газа.

Британская студенческая газета Varsity в материале о прошедшей встрече пишет, что по словам Дэвис, прецедент с фондом помощи украинцам вызывает сожаление, так как позволяет требовать от университета аналогичных шагов по отношению к жертвам других конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.

Дэвис также заявила студентам, что Тринити-колледж не будет отказываться инвестировать в компании, производящие вооружения, несмотря на то, что их продукция может использоваться армией Израиля в секторе Газа.

В 2022 году Тринити-колледж учредил целевой фонд для оказания помощи украинским студентам Кембриджского университета, а также преподавателям вузов, которые были вынуждены покинуть Украину. Он также заявил об отказе от инвестиций в российские компании. Первоначально в фонд было направлено 250 тыс. фунтов стерлингов (315 тыс. долларов). В 2024 году программа помощи украинским студентам была профинансирована колледжем еще на 150 тыс. фунтов стерлингов (190 тыс. долларов).

Как передавало ИА Регнум 24 сентября, британская газета The Guardian писала, что многие находящиеся в Европе украинские беженцы могут лишиться крова и оказаться на улице. В статье говорится, что в европейских странах украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые не позволяют им получить гарантированные законами Евросоюза меры поддержки.

Так, власти Венгрии решили прекратить помогать беженцам в поиске жилья, в Великобритании тысячи украинских семей рискуют остаться без дома. В Польше задумались над прекращением выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.