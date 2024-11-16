Солнечногорск, Московская область, 16 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В Солнечногорске задержан таксист, подозреваемый в нападении на участника спецоперации с ампутированными пальцами ноги. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Московской области.

Кадр из видео

Установлено, что 12 ноября водитель такси из-за малозначительного повода напал на пассажира. Он выбросил из авто костыли участника спецоперации и вытолкнул мужчину с заднего пассажирского сиденья. Злоумышленник на этом не остановился и прыгнул на травмированную ногу, после чего уехал. Пострадавший после инцидента вынужден лечиться в медучреждении.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство») задержан уроженец иностранного государства», — указано в Telegram-канале ведомства.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум 16 ноября, в Чехове был задержан 61-летний электрик одной из частных компаний. В ходе ссоры он схватил топор и трижды ударил им одноногого ветерана спецоперации. От гибели мужчину спас сосед, который сумел выхватить оружие из рук нападавшего. Удары пришлись в шею, в правую руку и в правую ногу. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.