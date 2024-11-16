Сухум, 16 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Представители абхазской оппозиции призвали к отставке президента республики Аслана Бжании и нормализации ситуации в стране. Соответствующее заявление они разместили 16 ноября в Telegram-канале RESPUBLICA.

Анжела Кучуберия/ТАСС

«Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности. Время его правления уже закончилось. <…> Наша задача — добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — сказано в сообщении.

Оппозиционеры отметили, что готовятся к проведению митинга и призывают граждан вновь собраться у здания парламента.

Как передавало ИА Регнум, в Сухуме накануне, 15 ноября, протестующие сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс, пытаясь добиться отзыва из парламента ратификации договорённости с Россией об инвестиционном сотрудничестве.

Оппозиция аргументировала своё недовольство тем, что соглашение якобы позволит российским предпринимателям вытеснить с рынка малый и средний местный бизнес и что всё это приведёт к подорожанию недвижимости. Они потребовали, чтобы Бжания подал в отставку.

Парламент отложил ратификацию соглашения с Россией. Президент Абхазии заявил, что руководство страны продолжит работу, несмотря на протесты. Пресс-служба главы государства сообщила, что Бжания не отзывал закон о ратификации соглашения с Россией.