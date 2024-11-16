Лондон, 16 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales показали на учениях свою уязвимость перед ракетами, сообщило 16 ноября издание The Times.

Giovanni Romero/Global Look Press

Знакомый с ситуацией источник сообщил, британские военные моряки отрабатывали множество сценариев на манёврах, проверяя способность флота противостоять «подавляющей силе».

«Мы напрягали все силы. В какой-то момент можно дойти до сценария, при котором он [авианосец] будет потоплен», — рассказал военный.

Комментируя эту информацию, директор по военным наукам Королевского объединённого института оборонных исследований Мэтью Сэвилл высказал мнение, согласно которому флот не успевает за быстрым развитием технологий изготовления ракет. Потенциальный противник сейчас довольно легко обнаруживает авианосцы.