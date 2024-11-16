Москва, 16 ноября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Российский телеведущий Леонид Якубович соглашается выступать на новогодних корпоративах только при условии того, что никакие адаптированные версии игры «Поле чудес» на мероприятии проводиться не будут. Об этом 16 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Pavel Kashaev/Global Look Press Леонид Якубович

«Принципиальный момент состоит в том, что вы не сможете включить в свой сценарий адаптированную игру «Поле чудес» ни за какие деньги. Леонид Аркадьевич — бессменный ведущий шоу уже ровно 33 года, и вести его ещё и вне работы было бы для маэстро перебором», — сказано в материале.

Также, напоминает канал, использовать бренд «Поле чудес» и повторять декорации за пределами съёмочного павильона запрещено.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году стало известно, сколько зарабатывала в 1990-е годы на корпоративах певица Алла Пугачёва. По словам журналиста Евгения Додолева, в те времена богатые нефтегазовые компании могли платить ей $80–100 тыс. за выступление, однако случалось это только два раза в год.

Также сообщалось, что осудивший российскую спецоперацию комик и шоумен Иван Ургант поднял в два раза цену за корпоратив по сравнению с январём 2022 года. Уточнялось, что Ургант увеличил свой минимальный гонорар до 7 млн рублей.