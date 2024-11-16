Чехов, Московская область, 16 ноября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. В подмосковном Чехове задержан 61-летний электрик одной из частных компаний. В ходе ссоры он едва не зарубил ветерана СВО, лишившегося ноги в ходе боевых действий.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Как сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах, конфликт произошёл днем 15 ноября в общежитии. 61-летний Александр Х. в ходе ссоры с 42-летним участником специальной военной операции схватил топор и трижды ударил им своего оппонента. От гибели ветерана спас сосед, который сумел выхватить оружие из рук Александра. Удары пришлись в шею, в правую руку и в правую ногу.

«Потерпевший до февраля 2024 года находился в зоне специальной военной операции, где получил тяжёлое ранение, в результате которого стал инвалидом», — рассказал источник ИА Регнум.

После ранения 42-летнему Олегу С. ампутировали левую ногу до середины бедра. Известно, что на СВО он отправился добровольно, заключив контракт с Минобороны после помилования. Ранее он сам был осужден на семь лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть».

Нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.