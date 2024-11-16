Лима, 16 ноября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своих первых личных переговоров договорились развивать взаимовыгодные отношения. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило агентство Kyodo.

Huang Jingwen/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Сигэру Исиба

«Между Японией и Китаем существует много разногласий. Но несмотря на них, я согласился с председателем Си продолжить проводить больше встреч», — заявил Исиба журналистам после встречи на саммите в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Перу.

Премьер-министр выразил уверенность, что Япония и Китай несут ответственность за процветание и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Председатель КНР в свою очередь отметил, что Китай готов работать вместе с Японией, придерживаться важного консенсуса о том, что КНР и Япония являются друг для друга партнёрами по сотрудничеству и не представляют угрозы друг для друга. Также он добавил, что Пекину и Токио следует вместе отвечать на глобальные вызовы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Исиба был избран главой японского правительства. За него проголосовал 221 депутат из 381. При этом за председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода проголосовали 160 парламентариев.

В связи с тем, что Исиба досрочно распустил палату представителей парламента Японии, 27 октября в стране прошли досрочные парламентские выборы. Это произошло через месяц после того, как Исиба стал премьер-министром.