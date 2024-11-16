Москва, 16 ноября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Кота Лучика, похищенного из зоомагазина в Москве, нашли волонтёры. Об этом сообщили представители центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на своей странице «ВКонтакте».

Кадр из видео Лучик

«Случилось настоящее чудо! Лучик нашёлся!» — говорится в сообщении организации, опубликованном поздно вечером накануне, 15 ноября.

Уточняется, что животное пряталось под одним из автомобилей на уличной парковке. Лучик сильно похудел из-за стресса, в ближайшее время его отвезут к ветеринару.

Ранее стало известно, что две школьницы 10 и 12 лет вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. После этого кот сбежал. Самих подростков несколько раз замечали в Москве, после их обнаружили в Алуште.

В пятницу, 15 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк разместила в своём Telegram-канале сообщение, что похитивших кота девочек скоро переправят из Алушты в Москву, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в Москве прошла выставка-продажа котят «КоШарики Шоу» состоялась в Москве. В ней приняли участие известные питомники со всей России. Пришедшие на выставку могли увидеть самых больших и самых маленьких кошек в мире и купить понравившихся животных. Отмечается, что все они имеют ветеринарные паспорта и проходят ветеринарный контроль.