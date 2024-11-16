Таштагол, Кемеровская область, 16 ноября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Прокуратура города Таштагола начала проверку по факту обрушения горных пород на шахте «Таштагольская». Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

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«На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Таштагола Андрей Брайко«, — указано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуроры будут контролировать ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Как передавало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Таштагольская» произошло 16 ноября. По данным Следственного управления СК РФ по региону, под завалами может находиться один человек. В прокуратуре Кемеровской области заявили, что причиной обрушения стал подземный толчок.

Позднее в шахте зафиксировали повторный горный удар. Спасатели отошли на безопасное расстояние, работы на месте инцидента были приостановлены.