Вашингтон, 16 ноября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. США терпят неудачу на Глобальном Юге из-за неэффективной политики Вашингтона, сообщило 16 ноября Foreign Affairs (FA).

Soeren Stache/Global Look Press

В статье Лесли Винджамури и Макс Йоэли отметили, что популярность и влияние США в странах Глобального Юга заметно падают. Они считают политику Вашингтона лицемерной. В частности, негативную реакцию вызывает то, что Вашингтон поддерживает Украину и при этом становится соучастником массовой гибели людей в секторе Газа и в Ливане.

У стран Глобального Юга возникает большой скепсис в отношении приверженности США гуманитарным принципам. Возникает уверенность в том, что Вашингтон преследует свои интересы, а издержки за попытку США сохранить лидерство несут в итоге развивающиеся страны.

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