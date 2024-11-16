Энергодар, Запорожская область, 16 ноября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Днепровская», сообщили 16 ноября в пресс-службе станции.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ «Днепровская», — сообщили на ЗАЭС.

Собственные нужды станции запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Персонал АЭС готов к реагированию. На станции в связи с происшедшим не зафиксировано нарушений пределов и условий безопасности.

Сейчас все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». Специалисты обслуживают оборудование в соответствии с регламентом при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября на ЗАЭС отключилась линия «Ферросплавная-1». Собственные нужды станции были запитаны от «Днепровской». Нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было.

Международное агентство по атомной энергии 31 октября сообщило об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя одного из реакторов ЗАЭС. Для проведения ремонта в первом контуре было снижено давление. Ремонтные работы были благополучно завершены.