Париж, 16 ноября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Суда над министром культуры Франции Рашидой Дати и экс-главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном по обвинению в коррупции потребовала французская национальная финансовая прокуратура. Об этом 15 ноября сообщает телеканал BFMTV.

Panoramic/Global Look Press Рашида Дати

«Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием», — уточняется в сообщении телеканала.

Следствие в отношении Дати идёт уже три года, ей вменяют торговлю влиянием и коррупцию. Как утверждает прокуратура, Дати получила в период с 2009 по 2011 год 900 тысяч евро от компании Renault. По данным прокуратуры, Дати лоббировала интересы компании в статусе депутата Европарламента, этот пост она занимала с 2009 по 2019 год.

В июле апелляционный суд Парижа отклонил прошение Дати о закрытии дела в отношении неё из-за истечения срока давности.

Дати является первым политиком, вышедшим из среды иммигрантов и добившейся столь высокого поста в правительстве Франции. Она родилась в многодетной семье алжирки и марокканца. Семью Дати нельзя назвать благополучной, двое её братьев были осуждены за торговлю наркотиками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Китае зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина приговорили к смертной казни за взяточничество.

26 октября в Китае в результате проведения масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. человек. Было возбуждено 642 тыс. дел, среди которых дела в отношении 58 сотрудников провинциального и министерского уровня, 3263 сотрудников департаментов и бюро.