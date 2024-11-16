Лима, 16 ноября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой провёл председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме. Об этом 16 ноября сообщает МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

«Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в ходе неформальной встречи лидеров АТЭС в Лиме во второй половине дня 15 ноября 2024 года по местному времени», — уточняется в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Это первая встреча для Си Цзиньпина и Исибы после избрания японского премьера на занимаемый пост.

«Надеемся, что Япония будет работать вместе с Китаем для формирования правильного восприятия друг друга, определения правильного направления двусторонних отношений, реализации важного политического консенсуса, достигнутого обеими сторонами», — отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер указал на необходимость всестороннего подхода к решению важных вопросов, в том числе к историческому и тайваньскому, а также выразил готовность сотрудничать с Японией в стремлении построить конструктивные и стабильные отношения, соответствующие требованиям новой эпохи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл на Украину с визитом, который не анонсировался. Ожидается, что в ходе визита Ивая проведёт встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и заявит о дальнейшей поддержке Киева на фоне избрания в США Дональда Трампа главой Белого дома.

Кроме того, согласовывается встреча Ивая с главой киевского режима Владимиром Зеленским.