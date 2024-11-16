Киев, 16 ноября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл на Украину с визитом, который не анонсировался. Об этом 16 ноября сообщает агентство Kyodo.

Флаг Японии

Министр приехал на Украину через Польшу на поезде. Ожидается, что в ходе визита Ивая проведёт встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и заявит о дальнейшей поддержке Киева на фоне избрания в США Дональда Трампа главой Белого дома.

Кроме того, согласовывается встреча Ивая с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Это первый визит Такэси Ивая на Украину после его назначения на пост главы МИД Японии, которое произошло 1 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине. Также премьер Японии указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

1 октября парламент Японии избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Исибу новым премьер-министром. За него проголосовал 291 из 461 депутата ключевой нижней палаты японского парламента. Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой 1 октября в полном составе ушло в отставку. Это произошло перед голосованием по утверждению кандидатуры нового премьер-министра.