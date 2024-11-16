Москва, 16 ноября, 2024, 03:55 — ИА Регнум. В рамках совершенствования Основного государственного экзамена может быть внедрена 100-балльная система оценивания. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экзамен

«В настоящее время обсуждается возможность использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и приём в СПО по результатам ОГЭ», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время результаты экзамена переводятся в стандартные оценки — от «двойки» до «пятёрки».

Как отметили в Рособрнадзоре, внедрение 100-бальной системы станет целесообразным в рамках регламентации вопроса приёма на образовательные программы СПО по аналогии с поступлением в вузы по результатам ЕГЭ.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России могут измениться форматы проведения Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), соответствующие предложения уже обсуждаются.

В ЕГЭ по литературе может появиться устная часть, изменения могут быть внесены и в порядок сдачи сочинения и собеседования на ОГЭ по русскому языку, сказано в материале.

После 2030 года экзамены планируют перевести в цифровой формат, при этом проверять бланки будут люди, поскольку эксперты считают, что искусственный интеллект не готов к такой работе, отмечается в сообщении.

Кроме того, участники обсуждения согласились, что результаты ОГЭ, который проводят в 9-м классе, необходимо учитывать при поступлении в 10-й класс или колледжи, отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Перед этим Круглинский заявил, что Рособрнадзор не поддержал идею о возможности круглогодично пересдавать ЕГЭ в специализированных центрах. Это потребовало бы очень больших финансовых затрат, пояснил он.

С 2024 года выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию. Глава государства также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.