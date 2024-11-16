Вашингтон, 16 ноября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Пентагон исключил использование ядерного оружия в отношении стран — участников договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в опубликованном 15 ноября на сайте оборонного ведомства докладе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Соединенные Штаты не будут применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, являющихся участниками договора ДНЯО и соблюдающих свои обязательства», — утверждается в документе.

При этом Вашингтон оставляет за собой право нанести превентивный удар по обладающим ядерным оружием странам, которые могут представлять угрозу для США и её союзников.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В новой редакции документа указано, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября рассказал, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий о готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Дипломат добавил, что располагающие ядерным оружием страны — участницы НАТО пошли по пути повышения роли такого оружия в своей стратегии в концептуальном, политическом и военно-техническом смыслах.