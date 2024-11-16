Вашингтон, 16 ноября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру пресс-секретаря его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома.

ИА Регнум Трамп ликует

«Кэролайн Ливитт проделала феноменальную работу в качестве пресс-секретаря в моей исторической кампании, и я рад объявить, что она будет работать пресс-секретарем Белого дома. Кэролайн умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсети Truth Social.

Кэролайн Ливитт 27 лет. Помимо работы на избирательную кампанию кандидата-республиканца, она занимала должность помощника пресс-секретаря в его предыдущей администрации.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Трамп выдвинул кандидатуру губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дуга Бергама на пост руководителя нового нацсовета США по энергетике, а также на пост главы МВД.

Ранее Трамп предложил американскому телеведущему Fox News Питу Хегсету пост министра обороны США. 12 ноября Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности.

В этот же день Трамп заявил о том, что назначит миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Кроме этого, в понедельник Трамп выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.