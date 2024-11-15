Киев, 16 ноября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Пустые, незаполненные бланки повесток начали продавать сотрудники военкоматов на Украине, чтобы мужчины могли избежать принудительной мобилизации на улицах. Об этом 15 ноября рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Сегодня у меня есть новая история: продают пустые повестки. Вам продают бланк повестки с печатями и подписью. Когда вам нужно, например, вас где-то останавливают, вы вписываете свои данные, вписываете дату. И говорите: «У меня есть повестка, я иду завтра», — разъяснила схему Скороход.

Депутат уточнила, что стоимость таких бланков варьируется от 1 тыс. гривен (около 24 долларов) за бланк.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Регулярно поступают сообщения, что многие мужчины не желают служить в армии и скрываются от призыва. Украинские власти для привлечения желающих служить в армии ввели систему рекрутинговых центров, где обещают, что мужчины смогут выбирать войска, где они будут проходить службу. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 10 ноября заявила, что это обман, в реальности завербованных отправляют в штурмовики.

12 ноября, заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь. Также набирают людей из мест заключения.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Президент России Владимир Путинв сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.