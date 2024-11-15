Сухум, 16 ноября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания провёл совещание с главами силовых ведомств, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны на фоне протестов. Об этом 16 ноября сообщил секретарь Совета безопасности республики Рауль Лолуа.

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«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — приводит слова Лолуа информационный центр президента Абхазии.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс. Причиной протеста стало решение депутатов парламента ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ.

Соглашение легализует инвестиции в экономику Абхазии. Противники нововведения заявляют, что крупный российский бизнес может вытеснить местных мелких и средних предпринимателей с рынка. Также протестующие опасаются роста цен на недвижимость. Администрация президента Абхазии пообещала отозвать законопроект о ратификации соглашения. Протестующие тем не менее потребовали отставки Бжании.

Бжания обратился к сторонникам и заявил, что руководство республики продолжит работу, несмотря на протесты. Бжания попросил людей не поддаваться на провокации. Он добавил, что руководство Абхазии будет прилагать усилия для ликвидации последствий протестов.

При этом оппозиция заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.