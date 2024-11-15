Вашингтон, 16 ноября, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дуга Бергама на пост руководителя нового нацсовета США по энергетике, а также на пост главы МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», — сказано в заявлении Трампа, опубликованном 15 ноября в его соцсети Truth Social.

Дуг Бургам — американский бизнесмен и политик, занимающий пост губернатора Северной Дакоты с 2016 года. До своей политической карьеры он был предпринимателем в области технологий и занимал должность генерального директора компании Great Plains Software, которая была приобретена Microsoft.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп предложил кандидатуры своих адвокатов Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора — главы минюста США, а также Эмила Боува — его главным помощником.

13 ноября Трамп заявил, что после инаугурации намерен назначить генпрокурором США, главой минюста конгрессмена Мэтта Гетца. Политик назвал конгрессмена одарённым, упорным и высококвалифицированным адвокатом. Он отметил, что, работая в Конгрессе, Гетц многое сделал для реформирования минюста.

Перед этим Трамп предложил экс-конгрессвумен Тулси Габбард возглавить Национальную разведку США в новой администрации. После этого Центр противодействия дезинформации при совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил публикации с обвинениями в адрес Габбард. С апреля 2022 года по июнь 2024-го СНБО разместило четыре публикации, в которых ведомство обвинило экс-конгрессвумен в якобы работе в интересах России, связях с президентом РФ Владимиром Путиным и пророссийских взглядах.