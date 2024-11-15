Москва, 16 ноября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Правительство России одобрило поправки к закону о майнинге, согласно которым цифровая валюта будет признаваться имуществом, а операции с ней не будут облагаться НДС. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Правительство России одобрило проект поправок к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, её купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что признание криптовалюты имуществом и её налогооблажение было признано вместе с бизнес-сообществом целесообразным.

Так, доходы, полученные в результате майнинга криптовалюты, будут учитываться по мере её получения в размере её рыночной стоимости. В это же время доходы можно уменьшать на понесённые в связи с майнингом расходы.

«Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%», — отметили в Минфине.

Помимо этого, с введением поправок операторы майнинговой инфраструктуры будут обязаны сообщать в ФНС сведения о лицах, которые занимаются майнингом с использованием его инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии, и такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.

8 августа глава государства подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.

В ноябре замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшем десятилетии страну может ожидать дефицит электроэнергии из-за добычи криптовалют. Он отметил, что в стране не стоит проблема утилизации электроэнергии, при этом из-за майнинга уже наблюдается её дефицит в отдельных системах Южной Сибири.