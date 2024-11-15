Нижний Новгород, 15 ноября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершилась церемония закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования. Об этом ИА Регнум сообщили организаторы конкурса.

Организаторы конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса проходил в рамках Всероссийского слёта «СПОдвижники».

Поздравление президента РФ Владимира Путина призёрам и победителям зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Убеждён, что участие в «Большой перемене» — это прекрасная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде, вместе воплощать в жизнь перспективные идеи и инициативы. И конечно, в Год семьи многие мероприятия форума посвящены таким важным темам, как сбережение исторической памяти, укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, которые объединяют все поколения граждан России», — привёл Кириенко слова российского лидера.

Как отметил российский лидер, специалисты рабочих профессий являются опорой национальной экономики, ключевых отраслей. От их знаний, умений, навыков прямо зависят будущее отечественной промышленности, высокотехнологичных индустрий, модернизация гражданских оборонных предприятий, ЖКХ и строительного комплекса. Поэтому государство и впредь будет уделять приоритетное внимание повышению общественного авторитета рабочих профессий, качества подготовки молодёжи в колледжах и лицеях, добавил Путин.

В свою очередь Сергей Кириенко подчеркнул, что в конкурсе «Большая перемена» участвовали миллион человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регион активно развивает сферу среднего профобразования. Так, в качестве примера глава области привёл строительство Технопарка СПО «Нижполиграф». Он добавил, что технопарк даст молодёжи новые возможности для роста и развития.

«Большая перемена» и «Команда Первых» — уникальная возможность для успешного старта в профессии. Мощный социальный лифт, благодаря которому многие школьники и студенты находят себя. Основная ценность конкурсов, конечно же, в содержательном общении, получении новых знаний и оттачивании новых навыков. Отрадно, что такое крупное событие собрало в Нижнем Новгороде ребят со всей России. Это ещё раз подтверждает высокий статус нашего города как центра перспективных начинаний, в том числе молодёжной направленности», — отметил Никитин.

По числу победителей больше всего отличились Краснодарский край, Кемеровская, Ростовская, Курская, Новосибирская области, Республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская и Воронежская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

На церемонии закрытия финала глава Росмолодёжи Григорий Гуров, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, а также замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова поздравили организации среднее профессионального образования и организации дополнительного образования, которые одержали победу в финале командного трека конкурса. В качестве награды они получат 2 миллиона рублей на обновление образовательной среды и реализацию проектных инициатив, направленных на раскрытие талантов детей и подростков по всей стране, отметили организаторы конкурса.

Вместе с этим финалистов конкурса поздравили гендиректор АНО «Большая Перемена», член Научно-методического совета Движения Первых Наталия Мандрова, а также заместитель председателя Правления Движения Первых, исполнительный директор конкурса «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

«Сегодня свои заслуженные призы получат лучшие из лучших — студенты старших и младших курсов колледжей и техникумов, которые ярко проявили себя в этом сезоне. Кроме того, мы наградим 20 лучших учреждений системы СПО, которые победили в командном треке. Однако как всегда мы говорим, в «Большой перемене» нет проигравших, особенно среди тех, кто провел несколько дней здесь, на финале конкурса в Нижнем Новгороде. Вы познакомились друг с другом и заручились поддержкой в своих делах, узнали много нового, получили неповторимый опыт и незабываемые эмоции. А это значит, что у вас непременно получится воплотить все самые смелые задумки», — отметила Мандрова.

Главной темой пятого сезона стал Год семьи. Задания на финальном этапе конкурса были посвящены таким темам, как «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие.

Призёры конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 миллиону рублей на образование или запуск стартапа. Призёры-выпускники организаций СПО — по 200 тысяч рублей.

Для студентов младших курсов приз также составил 200 тысяч рублей. Вместе с этим педагоги-наставники призёров получат по 150 тысяч рублей, а также возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены».

Как передавало ИА Регнум, в конце октября в Международном детском центре «Артек» наградили победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Победители среди школьников 10 классов получили 1 млн рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёры — по 200 тыс. рублей на образование.

В июле победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 300 учеников 5–7-х классов и 99 участников международного трека. Больше всех отличились школьники из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей. В конкурсе приняли участие 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран.