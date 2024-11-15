Брянск, 15 ноября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России пресечена в Брянской области. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Global Look Press

Уточняется, что около 22:30 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Как уточнил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, Пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что силами российских ПВО пресечена вражеская атака украинского БПЛА на Орловскую область. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Кроме того, в течение часа российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью.

В ночь на 15 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над российской территорией. Так, 36 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью. Кроме этого, 10 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.