Сухум, 15 ноября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла сообщения о том, что он якобы находится на российской военной базе.

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«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», — сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Ранее протестующие оппозиционеры в Абхазии выдвинули ультиматум Бжании, потребовав от него сложение полномочий в течение часа.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Бжания обратился к сторонникам и заявил, что руководство республики продолжит работу, несмотря на протесты. Бжания попросил людей не поддаваться на провокации. Он добавил, что руководство Абхазии будет прилагать усилия для ликвидации последствий протестов.

15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс. Причиной протеста стало решение депутатов парламента ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ.

Соглашение легализует инвестиции в экономику Абхазии. Противники нововведения заявляют, что крупный российский бизнес может вытеснить местных мелких и средних предпринимателей с рынка. Также протестующие опасаются роста цен на недвижимость. Администрация президента Абхазии пообещала отозвать законопроект о ратификации соглашения. Протестующие тем не менее потребовали отставки Бжании.

При этом оппозиция заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.