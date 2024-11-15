Орел, 15 ноября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО) пресечена вражеская атака украинского БПЛА на Орловскую область. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вражеская атака БПЛА на Орловскую область — нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника», — написал Клычков.

По данным губернатора Орловской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на месте происшествия проводят проверку оперативные службы.

Глава региона призвал жителей региона сохранять бдительность и не пренебрегать мерами предосторожности. Кроме того, Клычков выразил благодарность российским защитникам, охраняющим покой граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства ПВО в течение часа сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью.

В ночь на 15 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над российской территорией. Так, 36 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью. Кроме этого, 10 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.