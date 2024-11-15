Сухум, 15 ноября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Протестующие оппозиционеры в Абхазии выдвинули ультиматум президенту республики Аслану Бжании, потребовав от него сложение полномочий в течение часа. С таким требованием выступил представитель оппозиции Леван Микаа.

РИА Новости

«Мы не отступаем, даем ему час. Если не уйдёт, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — заявил протестующий.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Бжания обратился к сторонникам и заявил, что руководство республики продолжит работу, несмотря на протесты. Бжания попросил людей не поддаваться на провокации. Он добавил, что руководство Абхазии будет прилагать усилия для ликвидации последствий протестов.

15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс. Причиной протеста стало решение депутатов парламента ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ.

Соглашение легализует инвестиции в экономику Абхазии. Противники нововведения заявляют, что крупный российский бизнес может вытеснить местных мелких и средних предпринимателей с рынка. Также протестующие опасаются роста цен на недвижимость. Администрация президента Абхазии пообещала отозвать законопроект о ратификации соглашения.

Протестующие тем не менее потребовали отставки Бжании.

При этом оппозиция заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.