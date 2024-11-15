Курск, 15 ноября, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Украинская ракета и восемь беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией Курской области. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он добавил, что опасность атаки БПЛА ещё действует, и призвал жителей при обнаружении обломков не приближаться к ним.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над российской территорией. Так, 36 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, три — над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью. Кроме этого, 10 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Российские средства ПВО в ночь на 14 ноября перехватили и уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины. По данным Минобороны, один украинский БПЛА был уничтожен над Курской областью, другой — над Белгородской.