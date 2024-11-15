Краснодар, 15 ноября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Сборная России по футболу одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче. Встреча прошла 15 ноября в Краснодаре и завершилась со счётом 11:0.

Иван Шилов ИА REGNUM

В составе российской команды полузащитник Иван Обляков оформил дубль. Также голы забивали защитник Евгений Морозов, нападающий Лечи Садулаев, хавбек Никита Кривцов, форварды Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, полузащитники Александр Черников, Алексей Батраков и защитник Арсен Адамов.

Кроме того, ещё футболисты сборной Брунея дважды забили в собственные ворота.

Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России. До этого самая крупная победа была одержана в июне 2019 года в матче против команды Сан-Марино — 9:0.

Следующий матч сборная России проведёт 19 ноября в Волгограде, соперником будет команда Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября сборная России отказалась от футбольного матча с Пакистаном. Отмечалось, что российская сторона, приняв во внимание сроки начавшегося учебно-тренировочного сбора, решила игру не проводить.

7 октября стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.

7 сентября не состоялся товарищеский матч с участием футбольных сборных России и Таиланда из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги».