Москва, 15 ноября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Срок временного пребывания граждан Украины на территории России предложили продлить до 31 марта 2025 года. Соответствующий проект о внесении изменений в указ президента, инициированный МВД, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ИА Регнум

«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — говорится в проекте документа, опубликованном в четверг, 14 ноября.

Для продления пребывания необходимо выполнить несколько условий: это обязательная дактилоскопия и медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. До 31 марта, уточняется в проекте, гражданам Украины, временно пребывающим в стране, разрешено работать в России. Для этого они также должны пройти дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Указ в случае его вступления в силу не будет распространяться на граждан Украины, освободившихся из мест лишения свободы, создающих угрозу национальной безопасности России или предоставивших ложные сведения о себе.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины свободный въезд на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия. Украинцам достаточно предъявить внутренний или заграничный национальный паспорт, дипломатический или служебный документ, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в октябре 2023 года отметил, что подобные меры призваны помочь гражданам Украины, желающим стать частью России.

Тогда же правительство России утвердило особый порядок въезда в РФ граждан Украины из третьих стран. Так, граждане могут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево. Правительство уточнило, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей России.