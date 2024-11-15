Берлин, 15 ноября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Правительство Германии подтвердило гибель 10 граждан ФРГ на Украине с начала конфликта в феврале 2022 года. Об этом 15 ноября сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эти данные были получены при запросе депутата бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Андрея Хунко.

«Правительство должно добиться, чтобы немецкие граждане не принимали участия в <конфликте> на Украине», — заявил депутат изданию.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в российских силовых структурах сообщили, что Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросили на краснолиманское направление в Донецкой Народной Республике наёмников из Германии. Отмечается, что на этом правлении большое количество иностранцев, воюющих за украинскую сторону.

Также в октябре замкомандира одного из батальонов ВС РФ по военно-политической работе капитан Игорь Красильников рассказал, что российские бойцы при штурме опорного пункта ВСУ столкнулись с британскими наёмниками, одетыми в натовскую форму. Иностранные боевики были ликвидированы.