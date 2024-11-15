Кривой Рог, Украина, 15 ноября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Кривом Роге на Украине экскаваторами снесли памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Об этом 15 ноября сообщило издание «Первый Криворожский».

(сс) WDKeeper

После демонтажа памятники на грузовике и тракторе увезли в неизвестном направлении. Гранитный монумент, на котором был установлен бюст Лермонтова, обмотали чёрной плёнкой и заклеили скотчем, чтобы скрыть надпись.

Издание со ссылкой на управление культуры отметило, что остальные связанные с Россией памятники в городе также планируется демонтировать, но на проведение работ пока не хватает бюджетных средств. Пока что все постаменты также закроют чёрной плёнкой.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Киеве одобрили снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Месяцем ранее в Одессе власти решили демонтировать 19 памятников в городе, которые связаны с Россией. В их числе — памятники великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю.

В 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой «декоммунизации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но профильные международные организации последовательно игнорировали эту дискриминацию в отношении русских. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.